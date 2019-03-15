صدمة لقطر.. «فيفا» يوجه ضربة جديدة لمونديال 2022

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تحرير:كريم مليم ١٥ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص
مونديال قطر 2022
كشف مصدر مقرب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، في تصريحات صحفية، إن فيفا لا يستبعد توسيع المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر إلى 48 منتخبًا، لكن ربما يتم تأخير اتخاذ القرار إلى يونيو المقبل، علمًا بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة السويسري جياني إنفانتينو، يجري دراسة لتحديد مدى إمكانية إقامة مباريات في البطولة في دول أخرى بالقرب من قطر، وتم طرح اسم الكويت وعمان، كما يعمل المنظمون القطريون مع فيفا، لدراسة اختيارات أخرى، لكنهم يملكون حق الاعتراض على إدخال أي تغييرات على البطولة التي ستقام في نوفمبر 2022.
وقال المصدر إن مجلس فيفا سيختتم اجتماعاته اليوم الجمعة، بدعم مواصلة دراسة بإضافة 16 منتخبا إلى البطولة، وسيجتمع المجلس مرة أخرى في الخامس من يونيو المقبل في باريس، على هامش الجمعية العمومية لفيفا، ومن المتوقع أن يقدم توصية إلى أعضائه. ومن المتوقع أيضا تأجيل قرار فيفا بتوسيع المشاركة في مونديال الأندية
ومن المتوقع أيضا تأجيل قرار فيفا بتوسيع المشاركة في مونديال الأندية لتشمل 24 فريقا بداية من 2021، حتى يونيو المقبل، علمًا بأن الاتحاد الأوروبي (يويفا) والأندية الأوروبية يعارضان خطة فيفا.
كان اتحاد أمريكا الجنوبية قد طالب فيفا بتقديم مشروع التوسع في كأس العالم، لتشمل نهائيات البطولة 48 منتخبا اعتبارا من مونديال 2022، بدلا من تطبيقه اعتبارا من 2026، وذلك بعد أن كان فيفا قد قرر في يناير 2017 التوسع في كأس العالم لتشهد نهائيات البطولة زيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48 اعتبارا من نسخة عام 2026.
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