انت الان تتابع صدمة لقطر.. «فيفا» يوجه ضربة جديدة لمونديال 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم مليم ١٥ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص

مونديال قطر 2022

كشف مصدر مقرب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، في تصريحات صحفية، إن فيفا لا يستبعد توسيع المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر إلى 48 منتخبًا، لكن ربما يتم تأخير اتخاذ القرار إلى يونيو المقبل، علمًا بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة السويسري جياني إنفانتينو، يجري دراسة لتحديد مدى إمكانية إقامة مباريات في البطولة في دول أخرى بالقرب من قطر، وتم طرح اسم الكويت وعمان، كما يعمل المنظمون القطريون مع فيفا، لدراسة اختيارات أخرى، لكنهم يملكون حق الاعتراض على إدخال أي تغييرات على البطولة التي ستقام في نوفمبر 2022.

Advertisements

وقال المصدر إن مجلس فيفا سيختتم اجتماعاته اليوم الجمعة، بدعم مواصلة دراسة بإضافة 16 منتخبا إلى البطولة، وسيجتمع المجلس مرة أخرى في الخامس من يونيو المقبل في باريس، على هامش الجمعية العمومية لفيفا، ومن المتوقع أن يقدم توصية إلى أعضائه. ومن المتوقع أيضا تأجيل قرار فيفا بتوسيع المشاركة في مونديال الأندية