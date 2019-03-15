الثأر ومغادرة القاع يشعلان موقعة الإنتاج والنجوم

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تحرير:كريم مليم ١٥ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م

الإنتاج الحربي Advertisements

يحتضن استاد السلام، اليوم، في تمام الساعة السادسة مساء، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام نظيره النجوم، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018- 2019)، وشهد لقاء الدور الأول بين العجلات الحربية والنجوم، الذي أُقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة على استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، فوز الإنتاج بهدف نظيف، أحرزه محمد رجب، في المباراة التي أدارها الحكم الدولي محمد الصباحي، وكان يعاونه سعد سيد وصالح محمد، بينما كان عماد عطا حكما رابعا.

ويحتل نادي الإنتاج الحربي بقيادة مديره الفني المخضرم مختار مختار، المركز الثامن بجدول الترتيب، برصيد 31 نقطة جمعها من 25 مباراة، فاز في 7 وتعادل في 10 وخسر في 9، وسجل الفريق 28 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 32 هدفًا، بفارق الأهداف عن الإسماعيلي صاحب المركز السابع، وبفارق 3 نقاط عن "المقاولون العرب" صاحب