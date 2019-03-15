انت الان تتابع 3 علامات تبعد خاميس عن العودة إلى ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:خالد الفوي ١٥ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص
خاميس رودريجز
يبدو أن عودة خاميس رودريجز إلى ريال مدريد باتت مستبعدة تمامًا، وذلك عقب وصول المدافع إيدير ميليتاو من صفوف بورتو، ليملك الريال بدوره الحد الأقصى من اللاعبين غير الأوروبيين، وهو 3 لاعبين. وإلى جانب ميليتاو هناك رودريجو الذي سينضم إلى المرينجي في يونيو المقبل، إضافةً إلى فينيسوس جونيور، وجميعهم لا يملكون أي جنسية أوروبية. وكي يعود خاميس، سيحتاج إلى امتلاك جواز سفر أوروبي، أو أن يقرر ريال مدريد إعارة رودريجو البالغ من العمر 18 عامًا، كما تشكل عودة زيدان إلى الريال خبرا سيئا لخاميس، خاصة أن الفرنسي لم يعتمد على اللاعب الكولومبي في ولايته الأولى.
وينتهي عقد إعارة خاميس إلى بايرن ميونيخ الصيف المقبل، وترى زوجة اللاعب الكولومبي دانيلا أوسبينا، أن أسلوب لعب زوجها يناسب برشلونة. وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية. وقالت دانيلا: "يملك خاميس جودة كبيرة في لعب كرة القدم، وهو أسلوب يناسب برشلونة الذي يعتمد على الاحتفاظ بالكرة. لم نشعر بالغضب من ريال
وقالت دانيلا: "يملك خاميس جودة كبيرة في لعب كرة القدم، وهو أسلوب يناسب برشلونة الذي يعتمد على الاحتفاظ بالكرة. لم نشعر بالغضب من ريال مدريد، ولكننا لم نتفهم قرار زيدان، إلا أنها أمور واردة في كرة القدم".
ومن المنتظر أن يحسم زيدان قرار عودة خاميس إلى ريال مدريد نهاية الموسم، وفي حال رحل الكولومبي عن بايرن ميونيخ، وقرر زيدان عدم الاعتماد عليه في الموسم المقبل، ستكون إيطاليا الوجهة الأقرب إلى اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا.
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