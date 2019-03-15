الان تتابع برشلونة يصطدم بمانشستر يونايتد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة نارية بين برشلونة الإسباني ونظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيما أسفرت عن مواجهات متوازنة بالنسبة لباقي الفرق.
وبجانب المواجهة القوية بين برشلونة ومانشستر يونايتد، يلتقي في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري أياكس مع يوفنتوس وليفربول مع بورتو وتوتنهام مع مانشستر سيتي.
وأجريت أيضا في نفس الحفل مراسم قرعة الدور قبل النهائي للبطولة الأوروبية العريقة، والتي اسفرت عن لقاء الفائز من مواجهة توتنهام مع مانشستر سيتي مع الفائز من مواجهة أياكس مع يوفنتوس، فيما يلتقي الفائز من مواجهة برشلونة مع مانشستر يونايتد مع الفائز من مواجهة ليفربول وبورتو.
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