شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانه الأخير اليوم استعدادًا لـ«شبيبة الساورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الرابعة عصر اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السادسة مساء غد السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي اليوم على استاد الجيش ببرج العرب، حيث يشهد المران وضع اللمسات الأخيرة على استعدادات الفريق لمواجهة بطل الجزائر غدا.

يذكر أن الأهلي دخل معسكرا مغلقا أمس الخميس عقب خوض مرانه على ملعب التتش بالجزيرة، حيث فضل الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي الدخول في معسكر مبكر؛ من أجل الوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات التركيز قبل المباراة.