شكرا لقرائتكم خبر عن تعاقد ريـال مدريد مع البرازيلى ميليتاو يتصدر اهتمامات الصحف الإسبانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبرزت الصحف الإسبانية الصادرة، اليوم الجمعة، أبرام فريق ريال مدريد تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، أولى صفقاته بالتعاقد مع البرازيلي إيدير ميليتاو من بورتو، والذي أصبح أغلى مُدافع في تاريخ الملكي، بجانب إصابة عثمان ديمبلي لاعب برشلونة.

وصدرت صحيفة «أس» بالعنوان التالي «ميليتاو يأتى مقابل 50 مليون يورو وزيدان يبدأ ممارسة مهامه».

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وقالت صحيفة «ماركا» في عنوانها الرئيسي:«أغلى مدافع في تاريخ ريال مدريد»، وأضافت:«ميليتاو إلى ريال مدريد مقابل 50 مليون يورو، حتى صيف 2025».

وخرجت صحيفة «موندو ديبورتيفو» بعنوان: «ديمبلي من أجل ربع النهائي»، وأضافت: «الفرنسي يُعاني من تمزق عضلي سيُبعده عن الملاعب من 3 إلى 4 أسابيع».

وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة «سبورت» جاء عنوان: «مراقبة يوفيتش»، قالت: «جميع المسؤولين عن الإدارة الفنية في برشلونة، ذهبوا إلى ميلانو لمراقبة المهاجم الصربي، واستطاع سيجورا، بلاناس وأبيدال التحقق من قدرته على تسجيل الأهداف حيث سجل بعد 4 دقائق من اللعب».