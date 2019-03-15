اخبار الرياضه

تعاقد ريـال مدريد مع البرازيلى ميليتاو يتصدر اهتمامات الصحف الإسبانية

0 نشر
وكالات 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعاقد ريـال مدريد مع البرازيلى ميليتاو يتصدر اهتمامات الصحف الإسبانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أبرزت الصحف الإسبانية الصادرة، اليوم الجمعة، أبرام فريق تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، أولى صفقاته بالتعاقد مع البرازيلي إيدير ميليتاو من بورتو، والذي أصبح أغلى مُدافع في تاريخ الملكي، بجانب إصابة عثمان ديمبلي لاعب .

وصدرت صحيفة «أس» بالعنوان التالي «ميليتاو يأتى مقابل 50 مليون يورو وزيدان يبدأ ممارسة مهامه».

Advertisements

وقالت صحيفة «ماركا» في عنوانها الرئيسي:«أغلى مدافع في تاريخ ريال مدريد»، وأضافت:«ميليتاو إلى ريال مدريد مقابل 50 مليون يورو، حتى صيف 2025».

وخرجت صحيفة «موندو ديبورتيفو» بعنوان: «ديمبلي من أجل ربع النهائي»، وأضافت: «الفرنسي يُعاني من تمزق عضلي سيُبعده عن الملاعب من 3 إلى 4 أسابيع».

وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة «سبورت» جاء عنوان: «مراقبة يوفيتش»، قالت: «جميع المسؤولين عن الإدارة الفنية في برشلونة، ذهبوا إلى ميلانو لمراقبة المهاجم الصربي، واستطاع سيجورا، بلاناس وأبيدال التحقق من قدرته على تسجيل الأهداف حيث سجل بعد 4 دقائق من اللعب».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعاقد ريـال مدريد مع البرازيلى ميليتاو يتصدر اهتمامات الصحف الإسبانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى