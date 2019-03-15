شكرا لقرائتكم خبر عن توديع إنتر ميلان الدوري الأوروبي يتصدر عناوين الصحف الإيطالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدرت هزيمة فريق إنتر ميلان أمام أينتراخت فرانكفورت بهدف نظيف وتوديعه بطولة الدوري الأوروبي عناوين الصحف الإيطالية الصادرة اليوم الجمعة.

وخرجت صحيفة (كوريري ديللو سبورت) بعنوان: «إنتر ميلان يودع الدوري الأوروبي، بعد الإقصاء أمام فرانكفورت بهدف نظيف، ونابولي يعبر للدور التالي ويخاطر بمواجهة ساري».

وأضافت: «هم يريدون إيقاف كريستيانو رونالدو، صحيفة إسبانية تنشر صورة رونالدو وهو يقوم بتصرف غير لائق أمام جماهير أتلتيكو مدريد.. واليويفا يمكن أن يحقق في الأمر».

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فيما خرجت صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت) بعنوان: «إنتر والكابوس الأسود، المدرب سباليتي يودع اليوروبا ليج، والآن الديربي بمثابة كابوس، خطأ ساذج من دي فري يمنح فرانكفورت تذكرة التأهل، وبيريسيتش غير موجود».

وأضافت الصحيفة تعليقا على تأهل نابولي للدور التالي للبطولة: «نابولي القبيح، استقبل 3 أهداف لكنه وصل إلى ربع النهائي، الفريق الإيطالي سجل هدفًا عن طريق ميليك، مما جعلهم يسترخون ويعبرون للدور التالي».

فيما كتبت صحيفة (توتو سبورت) في عنوانها: «إنتر، يا لها من كارثة، آينتراخت يفوز في سان سيرو (1-0)، ونابولي يسقط أمام سالزبورج 1-3 لكنه يعبر لربع نهائي اليوروبا ليج، وسباليتي يخاطر بمقعده بعد الديربي».