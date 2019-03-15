شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يواجه بورتو..ومواجهات متكافئة في ربع نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تقام قرعة ربع نهائى دورى الأبطال اليوم الجمعة، فى الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، بمدينة "نيون السويسرية" وستكون مذاعة على قناة beIN SPORTS NEWS HD.

وأسفرت مواجهات دور الستة عشر لمسابقة تشامبيونزليج والتى أسدل الستار عليها مساء الأربعاء، عن تأهل 8 أندية هى "ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، برشلونة، مانشستر سيتى، أياكس، مانشستر يونايتد، توتنهام، بورتو، يوفنتوس".

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب لربع النهائى يومى 9 و 10 أبريل، ثم الإياب في 16 و17 من الشهر نفسه، وذلك فى تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتعد هذه المرة هى الأولى التى تتواجد فيها 4 أندية إنجليزية فى الدور ربع النهائى لدورى الأبطال منذ موسم 2008-2009

وتشهد قرعة دورى الأبطال تغييرا فى نظامها هذا الموسم، حيث تقام قرعة الدور نصف النهائى مع ربع النهائى للمرة الأولى منذ عدة سنوات، ويتحدد مسار المتنافسين حتى نهائى البطولة.

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الفائز من برشلونة ومانشستر يونايتد سيواجه الفائز من ليفربول وبورتو - الفائز من برشلونة ومانشستر يونايتد سيلعب المباراة الأولى على أرضه

الفائز من توتنام ومانشستر سيتي سيواجه الفائز من أياكس ويوفنتوس - الفائز من توتنام ومانشستر سيتي سيلعب المباراة الأولى على أرضه.

المباريات

برشلونة ومانشستر يونايتد

توتنام ومانشستر سيتي

ليفربول وبورتو.

أياكس ويوفنتوس.