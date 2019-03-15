محمد صلاح فى طريق ميسى بدورى الأبطال...

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جدة - عمرو شويل أسفرت قرعة الدور نصف النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا التى أقيمت اليوم بمدينة "نيون" السويسرية، عن وقوع الفائز من مباراة برشلونة الإسبانى مع مانشستر يونايتد الإنجليزى، مع الفائز من مباراة ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح وبورتو البرتغالى.

كما أسفرت عن وقوع الفائز من مباراة توتنهام مع مانشستر سيتى الإنجليزيين مع الفائز من مباراة أياكس أمستردام الهولندى مع يوفنتوس الإيطالى.

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ويواجه فريق ليفربول الإنجليزى والمحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح لنظيره بورتو البرتغالى، كما يواجه برشلونة الإسبانى لنظيره مانشستر يونايتد، توتنهام الإنجليزى فى مواجهة مانشستر سيتى فى لقاء إنجليزى خالص، ويواجه فريق أياكس الهولندى نظيره يوفنتوس الإيطالى.