شكرا لقرائتكم "فال خير".. ليفربول لا يعرف الهزيمة أمام بورتو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت قرعة الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، التى أقيمت اليوم الجمعة بمدينة "نيون" السويسرية، عن وقوع ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح مع بورتو البرتغالى.

ويمتلك ليفربول سجلاً مميزاً أمام بورتو، حيث سبق وأن التقى الفريقان فى 6 مباريات بمسابقة دورى أبطال أوروبا لم يتذوق خلالها "الريدز" مرارة الهزيمة.

فاز ليفربول فى ثلاث مباريات وتعادل فى مثلها أمام العملاق البرتغالى، وسجل لاعبو ليفربول 12 هدفاً، بينما اكتفى نجوم بورتو بتسجيل هدفين فقط فى المواجهات الستة.

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وأسفرت مواجهات دور الستة عشر لمسابقة دورى أبطال أوروبا والتى أسدل الستار عليها مساء الأربعاء، عن تأهل 8 أندية هى "ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، برشلونة، مانشستر سيتى، أياكس، مانشستر يونايتد، توتنهام، بورتو، يوفنتوس"، فيما ودعت أندية ريال مدريد واتلتيكو مدريد من إسبانيا، وروما الإيطالى، وبوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ وشالكه من ألمانيا وليون وباريس سان جيرمان من فرنسا منافسات البطولة.

حدد الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" مواجهات ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا يومى 9 و10 أبريل المقبل، فيما ستقام مباريات الإياب يومى 16 و17 من ذات الشهر.

وتلعب مباريات ذهاب نصف النهائى يومى 30 أبريل و1 مايو، وفى المقابل ستقام مواجهات الإياب يومى 7 و8 مايو، بينما حدد الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" الأول من يونيو المقبل موعداً لإقامة نهائى دورى أبطال أوروبا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية "مدريد".