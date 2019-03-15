شكرا لقرائتكم صيف ساخن لريال مدريد مع زيدان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية عن خطط ريال مدريد من أجل التحضير للموسم المقبل فى الصيف المقبل، بعد عودة الفرنسى زين الدين زيدان للقيادة الفنية للبلانكوس.

كشفت صحيفة ماركا أن وصول زين الدين زيدان لم يغير الخطط الأولية، التى خطط لها ريال مدريد للموسم المقبل. لقد درس الفرنسى ما تم التخطيط له بالفعل ووافق.

أوضحت أن الإعداد الصيفى للفريق سيبدأ لبضعة أيام فى فالديبيباس ثم ستتجه بعثة الفريق إلى الولايات المتحدة لتدرب فى منشآت جامعة كالفورنيا لمدة 10 أيام وسيلعب الفريق 3-4 مباريات ثم سيشارك فى كأس اودى فى ميونيخ وهناك إمكانية للمشاركة فى السوبر الإسبانى بين 5-11 من شهر اغسطس المقبل.

تابعت الصحيفة، هناك أيضاً كأس البيرنابيو، البحث عن فريق يُناسب هذه البطولة التاريخية مازال مستمراً وموعد انطلاق الدوريات يؤخر هذا الاختيار قليلاً.