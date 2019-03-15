شكرا لقرائتكم "هز الشباك" يثير قلق لاسارتى مع الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث الأروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى لفريق الأهلى، عن حل لأزمة إهدار الفرص السهلة من جانب مهاجمى القلعة الحمراء قبل مواجهة شبيبة الساورة مساء غد السبت.

ويعقد المدير الفنى للأهلى جلسات مكثفة مع مهاجمى الفريق، لعلاج أزمة إهدار الفرص قبل مواجهة الساورة على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

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ولاحظ لاسارتى ومعاونيه إهدار مهاجمى الأهلى للعديد من الفرص على مدار التدريبات الأخيرة، ليقرر إيجاد حلول للأزمة قبل مواجهة الساورة المصيرية، والتى يحتاج الأحمر للفوز بها لضمان التأهل لدور الثمانية.