نتائج قرعة ربع النهائى بدورى أبطال أوروبا...

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جدة - عمرو شويل أسفرت مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، المقامة بمدينة "نيون" السويسرية، عن أربع مواجهات نارية. يواجه فريق ليفربول الإنجليزى والمحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح لنظيره بورتو البرتغالى، كما يواجه برشلونة الإسبانى لنظيره مانشستر يونايتد Advertisements توتنهام الإنجليزى فى مواجهة مانشستر سيتى فى لقاء إنجليزى خالص، ويواجه فريق أياكس الهولندى نظيره يوفنتوس الإيطالى.

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