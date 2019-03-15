حجازى ينعى شهداء نيوزلاندا...

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جدة - عمرو شويل نعى نجم منتخب مصر وفريق ويست بروميتش الإنجليزى شهداء العمل الإرهابى اليوم والذى استهدف أحد المسجدين اللذين تعرضا لإطلاق نار فى مدينة كرايست تشيريش، وأسفر عن 40 قتيلاً و20 مصاباً.

حجازى ومن جانبه أدان مجلس مسلمى بريطانيا الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا ووصفه بالمرعب والجبان والإرهابى المعادى للإسلام. Advertisements وطالب هارون خان أمين عام المجلس السلطات البريطانية مضاعفة جهودها في حفظ أمن المساجد، وتساءل في البيان عن إجراءات الحكومة البريطانية التي يمكن أن تتخذها لمكافحة زيادة محتملة في هجمات اليمين المتطرف مع مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

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