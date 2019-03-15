شكرا لقرائتكم أياكس يواجه يوفنتوس فى دور الثمانية بدورى الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق أياكس الهولندى نظيره يوفنتوس الإيطالى فى ثمن نهائى دور أبطال أوروبا

أقيمت قرعة ربع نهائى دورى الأبطال اليوم الجمعة، فى الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، بمدينة "نيون السويسرية" .

وأسفرت مواجهات دور الستة عشر لمسابقة تشامبيونزليج والتى أسدل الستار عليها مساء الأربعاء، عن تأهل 8 أندية هى "ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، برشلونة، مانشستر سيتى، أياكس، مانشستر يونايتد، توتنهام، بورتو، يوفنتوس".

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وتعد هذه المرة هى الأولى التى تتواجد فيها 4 أندية إنجليزية فى الدور ربع النهائى لدورى الأبطال منذ موسم 2008/2009.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب لربع النهائى يومى 9 و10 أبريل، ثم الإياب فى 16 و17 من الشهر نفسه، وذلك فى تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتشهد قرعة دورى الأبطال تغييرا فى نظامها هذا الموسم، حيث تقام قرعة الدور نصف النهائى مع ربع النهائى للمرة الأولى منذ عدة سنوات، ويتحدد مسار المتنافسين حتى نهائى البطولة.

وتقام مباريات ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال يومى 30 أبريل و1 مايو المقبليين، والإياب يومى 7 و8 مايو، فيما يستضيف ملعب "واند ميتروبوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد الإسبانى، المباراة النهائية للبطولة فى 1 يونيو القادم.