شكرا لقرائتكم تدريب خفيف للمنتخب الأوليمبى قبل الطيران لإسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى إقامة تدريب خفيف عصر غد السبت باستاد القاهرة ثم التوجه للفندق للمبيت، استعداداً للسفر صباح الأحد إلى إسبانيا ومعسكر حتى 27 مارس الجارى. يخوض منتخب مصر الاوليمبى وديتين أمام هولندا وأمريكا يومى 22 و26 مارس الجارى بمعسكر إسبانيا فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تقام فى مصر خلال نوفمبر المقبل. من المقرر أن يعلن الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب عن القائمة المختارة للسفر إلى إسبانيا، ظهر اليوم.

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