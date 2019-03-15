شكرا لقرائتكم فهد الأنصاري: نطمح للتأهل إلى دوري أبطال آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح الكويتي فهد الأنصاري، لاعب وسط الفيصلي، أن أكثر الأندية التي تسبب المتاعب للفريق هي التي تكون قريبة من المستوى، على عكس الفرق الأربعة الكبيرة بحد قوله، مضيفا أن الفريق يملك طموحا كبيرا.

وقال الأنصاري في مقابلة مع "في المرمى": طريقة خروجي من الاتحاد هي أكبر دافع لمستواي المتصاعد الآن، ولن أتردد للحظة لو طلب الاتحاد عودتي.

ولدى سؤاله عن سبب تعثر الفيصلي رغم تقدمه بالنتيجة في أغلب المباريات، قال فهد: الفرق القريبة من مستوانا تتبعنا أكثر من الأندية الكبيرة، وحاليا نطمح للوصول إلى مركز آسيوي مؤهل، وبالنسبة لي مباراتنا أمام الهلال في كأس الملك كانت صادمة لأن الفوز كان قريبا منا.