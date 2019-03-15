تورونتو يوجه ضربة اضافية لليكرز و"الملك" جيمس

اسماء السيد - أصبح "الملك" ليبرون جيمس بحاجة الى معجزة من أجل تجنب الغياب عن الأدوار الإقصائية "بلا أوف" للمرة الأولى في المواسم الـ14 الأخيرة، وذلك بعد تلقي لوس أنجليس ليكرز هزيمته السادسة في آخر 7 مباريات على يد مضيفه تورونتو رابتورز ثاني المنطقة الشرقية 98-111 الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبعد أن خاض نهائي الدوري في المواسم الثمانية الأخيرة وتوج بثلاثة ألقاب مع ميامي هيت وكليفلاند كافالييرز، يبدو جيمس في طريقه للاكتفاء بمتابعة البلاي أوف عبر شاشات التلفزة في ظل تقهقر فريقه الجديد ليكرز في المركز الحادي عشر، بفارق كبير عن جاره كليبرز صاحب المركز الثامن الأخير المؤهل الى البلاي اوف في المنطقة الغربية (31 فوزا و37 هزيمة لليكرز مقابل 39 فوزا و30 هزيمة لكليبرز).

ومنذ أن أكد جيمس انتقاله الى ليكرز في تموز/يوليو الماضي، سأل المشككون عما إذا كان انتقال النجم البالغ 34 عاما الى كاليفورنيا كان بدافع رياضي بحت أو من أجل الاستمتاع في مهد صناعة الترفيه.

إذا كان جيمس مصمما حقا على إضافة المزيد من ألقابه الثلاثة في الدوري، فكان من الأفضل له أن ينتقل من كليفلاند كافالييز الى فريق مثل هيوستن روكتس أو بوسطن سلتيكس أو حتى فيلادلفيا سفنتي سيكسزر، لأن التحاقه بأحد هذه الفرق كان سيجعل منه مرشحا لا محالة في السباق الى اللقب المرموق.

لكن عوضا عن ذلك، وقع خيار "الملك" على ليكرز، الفريق الذي يعاني لاستعادة شيء من مجد الماضي والذي غاب عن الأدوار الاقصائية "بلاي اوف" منذ عام 2013.

ورغم الجهود التي بذلها جيمس حتى الآن، آخرها الخميس حين سجل 29 نقطة مع 4 متابعات و6 تمريرات حاسمة، لا يبدو "الملك" قادرا على الارتقاء بليكرز في ظل غياب اللاعبين الذين باستطاعتهم مساعدته على اعادة الفريق الى مستواه السابق.

وكدليل على استسلام ليكرز لقدره وحرصا على السلامة البدنية لأحد أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة، قررت ادارة النادي أوائل الشهر الحالي وبعد استشارة المعد البدني الشخصي لجيمس، بأن تكون مشاركة الأخير محدودة من حيث الوقت في المباريات المتبقية لهذا الموسم، وحتى أنه قد يغيب عن بعضها في حالات المباريات التي لا يفصل بينها أكثر من يوم.

- الفوز الـ20 على فرق المنطقة الغربية -

وتطرق جيمس الى هذه المسألة الخميس بعد الخسارة أمام تورونتو، الفريق الوحيد الضامن حتى الآن لتأهله الى البلاي أوف الى جانب متصدر منطقته الشرقية ميلووكي باكس، قائلا "أجد صعوبة في تقبل الأمر من الناحية الذهنية لأني معتاد على التواجد في أرضية الملعب، لاسيما عندما أكون في كامل عافيتي".

وأوضح "هذا هو الاتجاه الذي يريدون الذهاب به لما تبقى من الموسم نظرا الى للنجاح المحدود الذي يحققه فريقنا هذا الموسم".

Advertisements

وتواجد جيمس على أرضية الملعب الخميس لمدة 32 دقيقة (من أصل 48)، ولم يخض أكثر من 33 دقيقة في المباريات الأربع الأخيرة لفريقه وحتى أن مشاركته في مباراة الجمعة في ملعب ديترويت بيستونز غير محسومة.

وخلافا لليكرز الذي يحتل المركز الثاني على لائحة أكثر الفائزين باللقب في تاريخ الدوري خلف بوسطن سلتيكس (16 مقابل 17)، واصل تورونتو تألقه هذا الموسم محققا رقما قياسيا شخصيا من حيث عدد الانتصارات في موسم واحد على فرق من المنطقة الغربية (20).

ويدين تورونتو بفوزه العاشر تواليا على ليكرز (لأول مرة في تاريخه ايضا) منذ خسارته الأخيرة أمامه في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، الى كاوهي لينارد (25 نقطة مع 8 متابعات و4 تمريرات حاسمة) ونورمن باول (20 نقطة مع 8 متابعات) والكاميروني باسكال سياكام (16 مع 5 متابعات و6 تمريرات حاسمة) والإسباني مارك غاسول (15 مع 7 متابعات و4 تمريرات حاسمة).

- فوزان قاتلان لانديانا ودنفر -

وفي انديانابوليس، عوض انديانا بيسرز تخلفه أمام ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر بفارق 18 نقطة وعاد من بعيد في آخر 15 دقيقة، ليخرج منتصرا 108-106 بفضل سلة في آخر 1,8 ثانية من ويسلي ماثيوز.

ورغم تسجيله الـ"تريبل دابل" الـ27 له هذا الموسم مع 19 نقطة و14 متابعة و11 تمريرة حاسمة، أخفق راسل وستبروك في منح أوكلاهوما سيتي فوزا قاتلا بعد فشل في ترجمة محاولة ثلاثية في الثانية الأخيرة من اللقاء الذي شهد عودة زميله بول جورج للمرة الثانية الى ملعب الفريق الذي دافع عن ألوانه من 2010 حتى 2017 قبل أن يختار الرحيل عنه.

وقدم جورج مباراة قوية جدا رغم صافرات الاستهجان المتواصلة، بتسجيله 36 نقطة، بينها 25 في الشوط الأول، مع 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة دون أن يكون ذلك كافيا لمنح فريقه الفوز الـ43 الذي كان سيضعه وحيدا في المركز الرابع لترتيب المنطقة الغربية.

ومن جهته، عزز انديانا مركزه الثالث في المنطقة الشرقية بـ44 فوزا و25 هزيمة بفضل السلة القاتلة لماثيوز (16 نقطة مع 7 متابعات) والليتواني دومانتاس سابونيس الذي تألق أمام فريقه السابق (26 مع 7 متابعات و4 تمريرات حاسمة) والكرواتي بويان بوغدانوفيتش (23 مع 4 متابعات و5 تمريرات حاسمة).

وفي المباريات الأخرى، اعتقد السلوفيني المتألق لوكا دونسيتش (24 نقطة مع 11 متابعة و9 تمريرات حاسمة) أنه منح فريقه دالاس مافريكس الفوز على مضيفه دنفر ناغتس بسلة استعراضية في آخر 5,8 ثانية من اللقاء، لكن المتألق الآخر الصربي نيكولا يوكيتش (11 نقطة مع 14 متابعة و8 تمريرات حاسمة) كان له كلمته في الثانية الأخيرة حين سجل سلة الفوز لأصحاب الأرض 100-99، معززا مركزهم الثاني في المنطقة الغربية بـ45 فوزا مقابل 22 هزيمة.

وفاز بوسطن سلتيكس على ساكرامنتو كينغز 126-120 بفضل تألق كايري ايرفينغ (31 نقطة مع 10 متابعات و12 تمريرة حاسمة)، واورلاندو ماجيك على كليفلاند كافالييرز 120-91، ويوتا جاز على مينيسوتا تمبروولفز 120-100.