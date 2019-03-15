برشلونة يصطدم بيونايتد ومواجهة إنكليزية خالصة بين سيتي وتوتنهام

اسماء السيد - ستكون المواجهة بين برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنكليزي أقوى مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بحسب القرعة التي سحبت الجمعة في نيون السويسرية.

وسيستعيد الفريقان ذكريات نهائي نسختي 2009 و2011 حين خرج النادي الكاتالوني منتصرا 2-صفر و3-1 تواليا.

وبعد أن حول خسارته ذهابا أمام أتلتيكو مدريد الإسباني صفر-2 الى فوز ايابا 3-صفر بثلاثية للبرتغالي كريستيانو رونالدو، يصطدم يوفنتوس الإيطالي بشبان أياكس الهولندي الذين حققوا مفاجأة مدوية بتجريد ريال مدريد الاسباني من اللقب باكتساحه 4-1 في معقله بعد أن خسروا ذهابا في امستردام 1-2.

وستكون هناك مواجهة إنكليزية حامية بين توتنهام ومانشستر سيتي، على أن يلتقي قطب إنكلترا الآخر ليفربول وصيف النسخة السابقة مع بورتو البرتغالي.