شاهد فى دقيقة.. 20 رقما تلخص رحلة الأهلى والزمالك فى أدغال أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يملك قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك تاريخاً ذهبياً على الصعيد الأفريقى عبر سنوات طويلة، كان فيها الناديان بطلا فيلم تشريف الكرة المصرية فى المحافل الأفريقية، وقبل المباراتين الحاسمتين اللتين تنتظران الأحمر والأبيض فى منافسات دوري الأبطال الأفريقى والكونفدرالية أمام شبيبة الساورة ونصر حسين داى الجزائريين، نرصد أهم الأرقام التى تخلص رحلة الفريقين فى الأدغال الأفريقية. عدد المشاركات فى المسابقات الأفريقية

الأهلى 37 مرة الزمالك 30 مرة

الألقاب الأفريقية الأهلى توج بـ 19 لقبا الزمالك توج بـ 9 ألقاب

عدد المباريات الأهلى لعب 348 مباراة الزمالك لعب 243 مباراة Advertisements

عدد مرات الفوز الأهلى 177 منها 140 على ملعبه الزمالك 123 منها 99 على ملعبه

التعادل الأهلى حقق التعادل فى 90 مواجهة منها 26 على ملعبه الزمالك حقق التعادل فى 49 مواجهة منها 18 على ملعبه

عدد مرات الخسارة الاهلى 81 مباراة منها 9 على ملعبه الزمالك خسر 71 مباراة منها 5 على ملعبه

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