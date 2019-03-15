شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبى يتدرب باستاد القاهرة غداً قبل السفر إلى إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبى إقامة تدريب خفيف عصر غد، السبت، باستاد القاهرة ثم التوجه للفندق للمبيت استعداداً للسفر صباح الأحد إلى إسبانيا ومعسكر حتى 27 مارس الجارى.
ويخوض منتخب مصر الأوليمبى وديتين أمام هولندا وأمريكا يومى 22 و26 مارس الجارى بمعسكر إسبانيا، فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تقام فى مصر خلال نوفمبر المقبل.
ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى، بقيادة شوقى غريب، عن القائمة المختارة للسفر إلى إسبانيا ظهر اليوم.
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