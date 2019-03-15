شكرا لقرائتكم خبر عن دروس خصوصية من لاسارتى لمهاجمى الأهلى قبل مواجهة الساورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الأروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، جلسات مكثفة مع مهاجمى الفريق لعلاج أزمة إهدار الفرص قبل مواجهة شبيبة الساورة المقرر إقامتها مساء السبت على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ولاحظ لاسارتى ومعاونوه إهدار المهاجمين للعديد من الفرص على مدار التدريبات الأخيرة، ليقرر لاسارتى إيجاد حلول للأزمة قبل مواجهة الساورة المصيرية، والتى يجتاج الأهلى للفوز بها لضمان التأهل لدور الثمانية.