تعرف على برنامج اليوم الثالث للإسماعيلى فى تونس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الإسماعيلى لمباراة من العيار الثقيل أمام الافريقى التونسى غداً باستاد رادس بالجولة الختامية من مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. ويشمل برنامج اليوم الثالث للإسماعيلى فى تونس على ما يلى.. -أداء صلاة الجمعة بالمسجد القريب بفندق الإقامة. Advertisements -مؤتمر صحفى بحضور المدير الفنى سيدومير يانيفسكى وكريم بامبو فى تمام الواحدة والنصف عصرا. -مران ختامى على ملعب رادس الذى يحتضن اللقاء فى تمام الثالثة عصرا. -اجتماع فنى بحضور المدير الإدارى للفريق طارق أبو الليل فى تمام السادسة عصرا. -محاضرة بالفيديو لشرح نقاط القوة والضعف للفريق المنافس فى الثامنة مساء.

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