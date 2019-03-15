شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفنى وهيما خارج قائمة الزمالك فى رحلة الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على ضم 23 لاعباً لقائمة السفر لمواجهة نصر حسين داي الجزائري، المقرر لها بعد غد الأحد، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية، واستبعد أيمن حفنى لمرضه والثنائى محمد إبراهيم ومحمد حسن للرؤية الفنية، ووفقاً لمصدر مطلع بنادى الزمالك جاءت القائمة كالتالى: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" وعماد السيد وعمر صلاح. الدفاع: حمدى النقاز، محمود حمدى "الونش"، محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عبد السلام، بهاء مجدى، عبد الله جمعة وحازم إمام. Advertisements الوسط: محمود عبد العزيز، طارق حامد، فرجانى ساسى. وسط الهجوم: كهربا، يوسف أوباما، أحمد "زيزو"، إبراهيم حسن، وأحمد مدبولى ومحمد عنتر. الهجوم: عمر السعيد، حميد أحداد، وخالد بوطيب. ويتوجه فريق الزمالك خلال الوقت الحالي لمطار القاهرة من أجل السفر عصر اليوم علي متن طائرة خاصة للجزائر لخوض المباراة الأخيرة في المجموعة التي يتصدرها الفريق الأبيض بـ8 نقاط.

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