شكرا لقرائتكم خبر عن الطاولة يشارك فى بطولة عمان الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق اتحاد تنس الطاولة، برئاسة معتز عاشور، على مشاركة منتخبى الرجال والسيدات بمنافسات بطولة عمان الدولية، والتى تقام بمسقط فى الفترة من 19 وحتى 24 مارس الجارى.

ومن المقرر أن يشارك المنتخب فى البطولة بقائمة تضم 8 لاعبين ، مقسمين على 4 لاعبات و4 لاعبين.

ويرافق البعثة خالد الحنفى رئيسا للبعثة، ومعه ماجد عاشور مديرا فنيا للرجال، وأشرف حلمى للسيدات.