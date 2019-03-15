شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الظهور الأول للإسماعيلى..7 معلومات مثيرة عن استاد رادس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مواجهة ستجمع الإسماعيلى مع الأفريقى التونسى على ملعب رادس فى الثالثة عصر السبت، بالجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ولم يسبق للدراويش اللعب فى على هذا الملعب خلال أى مواجهة رسمية من قبل، والذى تم إنشاؤه فى 2001 رغم تعدد المواجهات بين الإسماعيلى وأندية تونس.

نرصد أهم المعلومات عن ملعب رادس فى السطور التالية..

-تم إنشاء الملعب فى يوليو 2001، وأول مباراة احتضنها كانت نهائى كأس تونس لكرة القدم بين النادى الرياضى لحمام الأنف والنجم الساحلى.

-يلعب فيه أندية الأفريقى والترجى الرياضي ومنتخب تونس.

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-احتضن الملعب الأولمبى برادس مباريات من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2004.

– أجريت بملعب رادس خمسة أدوار نهائية لدورى أبطال أفريقيا لكرة القدم: فى 2006 بين النادى الصفاقسي والأهلي المصرى، وفى أعوام 2010 و2011 و2012 و2018.

– احتضن نهائى كأس السوبر الأفريقي فى مناسبتين: الأولى في 2008 بين النجم الساحلى والنادى الصفاقسى، والثانية في نسخة 2012 بين الترجي التونسي والمغرب الفاسي.

– في 28 يوليو 2010 احتضن مباراة كأس الأبطال الفرنسية بين فريقي باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا، وذلك بحضور 57 ألف متفرج.

– حمل اسم ملعب السابع من نوفمبر برادس نسبة إلى تاريخ تولى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الحكم سنة 1987، ثم أصبح الملعب الأولمبى برادس، إثر الثورة التونسية التى أنهت حكم بن على عام 2011.