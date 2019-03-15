شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يلعب مباراتين وديتين فى معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر البلجيكى لوك إيميل، المدير الفنى لطلائع الجيش، على إقامة مباراتين وديتين لفريقه فى معسكر الإسماعيلية لم يتحدد طرفها الآخر بعد.

ويدخل فريق الطلائع معسكراً مغلقاً فى مدينة الإسماعيلية فى الفترة من 20 مارس وحتى 24 من نفس الشهر بحثاً عن العودة لقطار الانتصارات مرة أخرى.

ويحتل الطلائع المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 26 نقطة فاز فى 6 وتعادل فى 10 وخسر 10 لقاءات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكهم 31 هدفاً.

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ويستعد طلائع الجيش لمواجهة حرس الحدود فى الأول من أبريل المقبل بالجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

ولم يحقق الطلائع أى فوز فى مبارياته الثمانية الأخيرة منذ الفوز على النجوم (2-1)، يوم 23 ديسمبر الماضى، حيث تعادل 4 مرات وخسر 4 لقاءات كان آخرها التعادل مع وادى دجلة سلبياً فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.