شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يقرر إجراء تحليل مخدرات للعاملين بالنادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى سموحة، برئاسة فرج عامر، خضوع جميع العاملين بالنادى السكندرى لتحليل المخدرات، وفى مقدمتهم أعضاء مجلس الإدارة.

وأضاف فرج عامر، خلال تصريحات صحفية، أن سموحة هو أول نادٍ فى مصر أجرى تحليل مخدرات لعدد كبير من العاملين قبل أكثر من أربع سنوات، واتخاذ إجراء ضد كل من ثبت تعاطية مخدرات وعملا بمبدأ الشفافية والمساواة.

ويسعى عامر للتأكيد على خطورة تعاطى المخدرات وتأثيرها السلبى على الأشخاص، لذا أكد على ضرورة عمل تلك التحاليل وبشكل دورى ومنتظم على العاملين خاصة فى الأندية.