شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل عبد المنعم لـ"سوبر كورة" : جنش أحسن منى ومن الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الأهلى السابق، مستوى مميزا مع مصر المقاصة خلال الموسم الجارى، ليصبح واحداً من أفضل حراس الدورى. "سوبر كورة" التقى بحارس الأهلى السابق والمقاصة الحالى للحديث عن المشاركة الدولية مع منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية وحقيقة مفاوضاته للعودة إلى الأهلى وكثير من الأمور. Advertisements لقراءة الحوار كاملا اضغط هنا..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عادل عبد المنعم لـ"سوبر كورة" : جنش أحسن منى ومن الشناوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.