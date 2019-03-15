نتائج قرعة ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 لحظة بلحظة ليفربول يواجه بورتو

ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم حول العالم إجراء مراسم قرعة دور ربع النهائي ونصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وقرعة دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي ظهر اليوم الجمعة، والتي ستجرى مراسم سحبها بمدينة نيون السويسرية بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA.

قرعة دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا عادة ما تكون منتظرة من جماهير الأندية التي استطاعت أن تبلغ هذا الدور من البطولة الأوروبية الأقوى في العالم الخاصة بالأندية.

وكان ريال مدريد الإسباني قد تمكن من الحصول على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا في آخر 3 مواسم على التوالي، إلا أنه هذا الموسم قد خرج من دور الستة عشر على يد فريق أياكس أمستردام الهولندي.

الأندية المتأهلة لدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا

تمكنت أربع أندية إنجليزية من التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، حيث استطاعت أندية مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، توتنهام هوتسبير، وليفربول من التأهل لدور ربع النهائي، حيث ستكون القرعة اليوم مفتوحة على كل الاحتمالات دون النظر لأي أندية من نفس الدولة، ودون توجيه للقرعة.

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كما صعدت أندية برشلونة الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، وبورتو البرتغالي، وأياكس أمستردام الهولندي لدور ربع النهائي، على أن يتم اليوم الجمعة إقامة قرعة دوري أبطال أوروبا لدور الثمانية ونصف النهائي لأول مرة في تاريخ البطولة الأوروبية.

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

أوقعت قرعة دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا ناديي أياكس ويوفنتوس، فيما وقع فريق ليفربول مع بورتو البرتغالي.

كما أسفرت القرعة عن وقوع فريق توتنهام مع فريق مانشستر سيتي في ديربي إنجليزي خالص، وسيلعب فريقا برشلونة مع مانشستر يونايتد.

وسيواجه الفريق الفائز من مواجهة مباراة توتنهام ومانشستر سيتي، الفائز من مواجهة أياكس ويوفنتوس، فيما سيلعب الفائز من مباراة ليفربول وبورتو مع الفائز من مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في دور نصف النهائي من البطولة الأوروبية.