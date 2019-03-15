نتيجة ربع ونصف نهائي قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم الجمعة BeIN Sport LIVE HD الفرق المتأهلة لربع...

نتائج قرعة الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا المقامة اليوم الجمعة 15 مارس، بمدينة نيون السويسرية، والتي تبدأ منذ الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، الثانية عشر ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وهي مذاعة مباشرة على شاشة قناة بي ان سبورت الإخبارية المجانية، ويتنافس على القرعة الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا الذي فازوا في مباريات دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا Champion league، وكانت مباريات دور الستة عشر قد أسفرت عن تأهل 8 أندية والتي كانت قد انتهت مساء الأربعاء الماضي، والفرق المتأهلة هي الكتالي: (ليفربول – برشلونة – مانشستر سيتي – أياكس – مانشستر يونايتد – توتنهام – بورتو – يوفنتوس).

وفي الوقت الذي تأهلت فيه الثماني الفرق السابقة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ودعت فرق أخرى البطولة في دور الـ 16 – دور ثمن النهائي -، وهي كالتالي:- ريال مدريد – أتلتيكو مدريد – روما الإيطالي – بوروسيا دورتموند – بايرن ميونخ – شكالة – ليون – باريس سان جيرمان.

طريقة اجراء قرعة دوري ابطال أوروبا

يقوم الإتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” بإجراء القرعة اليوم عن طريق نظام القرعة الشاملة، وذلك من خلال ضم قرعتين الدورين الربع النهائي والنصف النهائي معاً، بما يتيح إمكانية توقع طرفي المباراة النهائية والذي سيحصل أياً منهما على اللقب في نهاية البطولة.

يذكر أن اليوفيا كان قد استخدم طريقة القرعة الشاملة في دور الربع النهائي ونصف النهائي منذ بداية عام 2000 وحتى عام 2011، ثم توقفت خلال موسم 2012-2013 وتم خلالها إجراء القرعة المنفصلة لكل دور على حدا، قبل أن يعود إليها من جديد في الموسم الحالي.

النتيجة النهائية لقرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أياكس × يوفنتوس

ليفربول × بورتو

توتنهام × مانشستر سيتي

برشلونة × مانشستر يونايتد

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النتيجة المتوقعة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

مان سيتي VS يوفنتوس

برشلونة VS ليفربول

مواعيد مباريات ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الدور مباراة الذهاب مباراة الإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 9 و 10 أبريل 16 و 17 أبريل نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 30 أبريل و1 مايو 7 و 8 مايو

تقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، وفقاً لما حددها اليويفا، في الأول من يونيو المقبل، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” بالعاصمة الإسبانية مدريد.

البث المباشر لقرعة دوري أبطال أوروبا (نصف وربع النهائي)

أندية ربع نهائي دوري أبطال أوروبا