نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا .. مواجهات نارية بين توتنهام مع مانشستر سيتي وليفربول مع بورتو

أقيمت منذ قليل قرعة ربع نهائي دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة “الشامبيونزليج” في الموسم 2018-2019، وقد اُقيمت في مقر الإتحاد الأوروبي يويفا بمدينة نيون السويسرية .

وتأهلت أندية ليفربول الإنجليزي، الذي يضم اللاعب محمد صلاح، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، توتنهام (إنجلترا)، برشلونة الإسباني، بورتو البرتغالي، أياكس الهولندي، ويوفنتوس الإيطالي.

وأسفرت القرعة، التي قام بسحبها البرازيلي جوليو سيزار، حارس مرمى منتخب البرازيل ونادي إنتر ميلان الإيطالي السابق، عن مواجهات نارية، خاصة أن القرعة كانت مفتوحة على كل الاحتمالات، بما فيها مواجهات بين فرق من نفس البلد، أو فريقين تقابلا من قبل في دور المجموعات، و تم تحديد قرعة مباراتي نصف نهائي البطولة، ومن الذي سوف ستتم معاملته كصاحب للملعب في المباراة النهائية.

وجاءت القرعة كالتالي:

برشلونة مع مانشستر يونايتد

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أياكس مع يوفنتوس

توتنهام مع مانشستر سيتي

ليفربول مع بورتو

وعقب الإنتهاء من قرعة ربع النهائي، سيتم عمل قرعة مباراتي نصف النهائي، وتحديد كل مباراتين من ربع النهائي، ويتقابل الفائزان في قبل النهائي، ثم يتم تحديد الطرف الفائز من إحدى مباراتي نصف النهائي، ليتعامل كأنه صاحب الملعب في المباراة النهائية الذي سيقام في ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد الإسباني.

يُذكر أن مباريات ذهاب دور ربع النهائي، ستقام في أحد يومي 9 أو 10 أبريل المقبل، والإياب في أحد يومي 16 أو 17 أبريل، بينما ستُقام مباراتي ذهاب دور نصف النهائي أحد يومي 30 أبريل أو 1 مايو المقبل، على أن يكون الإياب أحد يومي 7 أو 8 مايو المقبل، وسوف تُقام المباراة النهائية في العاصمة مدريد ، وذلك يوم السبت الموافق 1 يونيو المقبل .