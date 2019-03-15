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موعد مباراة ليفربول و بورتو في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا 2019 الذهاب والعودة

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موعد مباراة و بورتو في دور الثمانية من 2019، حيث أسفرت نتائج قرعة ربع نهائي رابطة دوري الأبطال والتي اقيمت ظهر اليوم الجمعة 15 مارس في مدينة نيون السويسرية عن وقوع ليفربول الإنجليزي في مواجهة بورتو البرتغالي على أن يلتقي الفائز من مجموع المواجهتين مع الفائز من مباراة ضد مانشستر يونايتد في نصف نهائي دوري الأبطال هذا الموسم.

موعد مباراة ليفربول وبورتو

ويأتي موعد مباراة ليفربول و بورتو بعد أقل من شهر من الآن، بعد نجاح ليفربول في التأهل على حساب بايرن ميونخ في دور الستة عشر بمجموع المباراتين 3-1 في اللقاء الذي شهد تألق السنغالي ساديو ماني، حيث يواصل الليفر مشواره في نسخة العام الحالي بعد خسارته نهائي النسخة الماضية أمام الإسباني.

موعد مباراة ليفربول و بورتو

تلعب مباراة ليفربول ضد بورتو الأولى على ملعب الأنفيلد، على أن تكون مباراة العودة في الدراجاو معقل بورتو، وسيكون موعد المباراة الأولى يوم التاسع من أبريل القادم، وستكون مباراة العودة يوم السادس عشر من نفس الشهر.

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