نتيجة قرعة دور ال٨ من دوري أبطال أوروبا ٢٠١٩ – ننشر مواعيد مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال...

نتيجة قرعة دور ال8 دوري أبطال أوروبا 2019، تغطية حية نرصد لكم عبر موقعنا عرب فور نيوز نتابع من خلالها نتيجة قرعه دور الثمانية دوري أبطال أوروبا 2019 بث مباشر قرعه دور الثمانية دوري أبطال أوروبا 2019 تتجه اليوم الجمعة الموافق 15 مارس الجاري أنظار الملايين من محبي وعاشقي الساحرة المستديرة نحو مدينه نيون السويسرية لمتابعه و مشاهده قرعه دور الربع النهائي من بطوله دوري أبطال أوروبا و معرفه نتيجة قرعة دور ال8من بطولة دوري أبطال أوروبا.

قرعه دور الـ ٨ دوري أبطال أوروبا 2018

مواجهات ناريه مرتقبه إيطالية والإنجليزية كلاسيكيو منتظر في دور الثمانية من دوري الأبطال أوروبا 2019، والجدير أن هناك ثمانية أندية نجحت في التأهل هذا الدور، وقد أسفرت مواجهات دور ال16 عن تلك الفرق وهي:

يوفنتوس الإيطالي- بورتو البرتغالي – اياكس امستردام الهولندي – وبرشلونة الأسباني – مانشستر يونايتد – توتنهام -مانشستر سيتي وليفربول من إنجلترا. وبذلك تشهد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 موجود اربع فرق انجليزيه نجحت في التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا 2019.

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نتيجة قرعة دور ال8 دوري أبطال أوروبا 2019

والجدير بالذكر، أن في قرعة دور ال8 دوري أبطال أوروبا لن يكون فيها أي قيود أو قواعد مثل ما تم في دور ال16. حيث سيتمكن أي فريقين من نفس البلد من مواجهة بعضهما، وذلك يعني أنه من المحتمل أن نشاهد ديربي الكراهية، أو نشاهد ديربي مانشستر، فضلاً عن انه لن تكون قرعة دور الربع نهائي دوري أبطال أوروبا هي فقط للدور ال8، بل أيضاً هي للدور النصف النهائي والنهائي، حيث سيتم تحديد من سيواجه الفائز في كل مواجهة من دور ال8 في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

قرعة دور ال8 دوري أبطال أوروبا 2019

أياكس مع يوفنتوس

ليفربول ضد بورتو

توتنهام ضد مانشستر سيتي ديربي مانشستر

برشلونة ضد مانشستر يوناتيد

قرعة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

الفائز من مباراة أياكس ويوفنتوس مع الفائز من مباراة توتنهام ومانشستر سيتي…. الطرف الأول من الدور قبل النهائي.

الفائز من مباراة ليفربول وبروتو مع الفائز من مباراة مانشستر وبرشلونة ………..الطرف الثاني من الدور مباراة قبل النهائي.

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مباريات الذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

ستقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 9 و10 أبريل المقبل.

موعد مباريات العودة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

ستقام مباريات العودة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 16 و17 أبريل المقبل.

موعد مباراتي النصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 – الذهاب

ستقام مباراتي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 30 أبريل ، 1 مايو.

موعد مباراتي إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019

ستقام مباراتي إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أسبوع واحد فقط.

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2019

ستكون مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في 1 يونيو في الواندا ميتروبوليتانو.