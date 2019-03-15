ليغا سوا.. ذكاء زيدان في الاختيارات!

أكدت صحيفة آس أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قال لا لفكرة وصول البرازيلي نيمار إلى صفوف ريال مدريد.

من دون شك فإن هذا القرار الذكي من زيزو يصب في مصلحة نادي ريال مدريد بداية من كون نيمار عرف عنه حب السهر خارج الميدان والتمثيل داخله بجانب كثرة الإصابات في الفترة الماضية والمشاكل الخاصة بالضرائب في إسبانيا وكذلك المشاكل القضائية مع برشلونة.

زيدان كذلك يمتلك في الوقت الحالي الشاب البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي مع تطوير حاسته التهديفية بقيادة المدرب الفرنسي يمكنه أن يصبح نسخة أحدث من نيمار في السنوات المقبلة.

لاعب بقيمة كيليان مبابي من دون شك سوف يكون خيار أكثر روعة بالنسبة لزيزو من الانتقال للتفكير في نيمار لاسيما أن سعر البرازيلي يعد ضخم للغاية في الوقت الحالي.

زيدان عليه كذلك التفكير أولا في التعاقد مع لاعب هداف يجيد التسجيل من أنصاف الفرص لحل المشكلة الكبرى لريال مدريد في الفترة الماضية.