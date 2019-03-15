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الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاماً لآرسنال

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Alaa Ali 0 تبليغ

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وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهاماً لآرسنال، بعد اقتحام أحد جماهيره الملعب خلال الفوز 2-0 على مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز بإستاد الإمارات.

حدثت الواقعة في الدقيقة 69 عندما ركض أحد الجماهير للاحتفال بهدف بيير إيمريك أوباميانغ، ودفع مدافع يونايتد، كريس سمولينغ،

ثم احتفل مع لاعبي آرسنال، قبل أن يخرجه المنظمون من الملعب قبل إلقاء القبض عليه.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: “تم توجيه اتهام لآرسنال لانتهاك لوائح الاتحاد، النادي فشل في التأكد من التزام الجماهير بتصرفاتهم وعدم نزول أرض الملعب خلال مباراة مانشستر يونايتد في الممتاز”.

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