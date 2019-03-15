إيمري يكيل المديح لقوة آرسنال تحت الضغط

كال مدرب أرسنال، أوناي إيمري، المديح لفريقه في التعامل تحت الضغط، بعدما قلب تأخره 1-3 أمام رين في ذهاب دور 16 في الدوري الأوروبي لكرة القدم، ليفوز 3-0 في إنجلترا، و4-3 في النتيجة الإجمالية.

أبلغ إيمري الصحافيين: “هذه العودة كانت صعبة، لكن أعتقد أن رد الفعل كان جيداً من كل لاعب، يمكن أن نفخر باللاعبين لأنه كان أسبوعا صعباً، واجهنا مانشستر يونايتد الأحد ثم رين”.

وقال إيمري: “اللعب تحت الضغط جيد، والنضج تحت الضغط جيد، كل لاعب يلعب من أجل الفريق، وفي اللحظات الصعبة يقدم أفضل ما لديه”.

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وأشار إيمري إلى أنه لا يركز على دوري الأبطال، لأن الفوز بلقب الدوري الأوروبي الذي ناله مع إشبيلية ثلاث مرات متتالية ما بين 2014 و2016، يمنح فرصة حصد الألقاب.

وتابع: “أبلغت اللاعبين أنني متحمس بشأن هذه البطولة، لكن المثير ليس فقط إمكانية التأهل إلى دوري الأبطال، لكن الفوز بلقب أيضا”.

ولاحظ المدرب الإسباني نتائج مفاجئة أخرى في البطولة.