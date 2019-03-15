هاميلتون يتصدر التجارب الحرة الأولى في أستراليا

تصدر حامل اللقب لويس هاميلتون، التجارب الحرة الأولى لجائزة أستراليا الكبرى، في افتتاح موسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، متفوقاً على ثنائي فيراري، اليوم الجمعة.

حقق السائق البريطاني زمناً قدره دقيقة واحدة و23.599 ثانية، متقدماً بفارق 0.038 ثانية على غريمه سيباستيان فيتل.

وكان شارل لوكلير زميل فيتل ثالثاً متأخراً بفارق 0.074 ثانية عن هاميلتون.

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وجاء الهولندي ماكس فرستابن في المركز الرابع مع رد بول، بفارق أقل من 0.2 ثانية عن المتصدر.

واحتل فالتيري بوتاس المركز الخامس، لكن السائق الفنلندي الذي يواجه مهمة صعبة للحفاظ على مكانه في الفريق، أهدر فرصة تحسين زمنه عندما فقد السيطرة على السيارة في واحدة من عدة حالات، إذ عانت الفرق للوصول إلى نسبة تماسك جيدة.

وجاءت بداية الأسترالي دانييل ريتشياردو مع رينو متواضعة أمام جماهيره بعدما احتل المركز 17.