ساري: لوفتوس تشيك سيصبح من أفضل لاعبي أوروبا

أكد مدرب تشيلسي، ماوريتسيو ساري، أن الأداء الذي قدمه روبن لوفتوس تشيك خلال الفوز 5-0 على دينامو كييف في الدوري الأوروبي لكرة القدم، يثبت أن اللاعب الشاب يملك الإمكانات ليكون من بين أفضل لاعبي الوسط في أوروبا.

وأثار اللاعب (23 عاماً) الإعجاب في أول مشاركة في التشكيلة الأساسية منذ بداية يناير (كانون الثاني)، وصنع الهدف الأول لأوليفييه جيرو في مباراة الإياب بدور 16، واستخدم قوته البدنية وسرعته لفرض سيطرته في وسط الملعب.

وأبلغ ساري شبكة بي.تي سبورت التلفزيونية، بعد تأهل فريقه إلى دور ربع النهائي بالفوز 8-0 في النتيجة الإجمالية: “أعتقد أن لوفتوس-تشيك يستطيع أن يكون من أفضل لاعبي خط الوسط، ليس فقط في إنجلترا، بل في أوروبا، إمكاناته كلاعب كبيرة جداً، يتطور على الجوانب البدنية والفنية والخططية”.

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وتسببت إصابة متكررة في الظهر في تقليص مشاركة لوفتوس هذا الموسم، وكان ساري راضياً عن أداء لاعبه طيلة المباراة.

وقال المدرب الإيطالي: “أنا سعيد لأنه لعب 90 دقيقة، قام بعمل جيد جداً، تحسن على مدار الشهر الماضي، وتدرب دون مشاكل في الظهر”.

ويحل تشيلسي صاحب المركز السادس ضيفا على إيفرتون في الدوري يوم الأحد.