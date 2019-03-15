لاعب ليفربول: لا يهمنا من سنواجه بدوري الأبطال

تحدث جورجينهو فينالدوم، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، عن الفريق الذي يود أن يواجهه في دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

أشار فينالدوم إلى أن فريقه مستعد لمواجهة أي فريق، إذا كان إنجليزيًا أو فريق آخر بالقرعة، والتي من المقرر أن تقام، ظهر اليوم، الجمعة، في تمام الساعة الواحدة.

وقال فينالدوم: "لا يهمنا من الفريق الذي سنواجهه بالقرعة، إذا

كان فريقًا إنجليزيًا، أو غير ذلك، سوف نرى ماذا يمكن أن يحدث".

وأضاف: "نحن لعبنا بشكل جيد أمام بايرن ميونيخ، تمكنا من تحقيق نتيجة الفوز أمامه، خارج الديار، إنها كانت مهمة صعبة جدًا، لقد قدمنا خطوة كبيرة أمامهم، لأن الكثير من الناس قالوا إن نتيجة الذهاب تعادل

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سلبي لم تكن جيدة".

وتابع: "نحن لدينا شعور جيد حقًا لأننا لم نستقبل أي هدف في شباكنا، لأننا نعلم الطريقة التي نلعب بها، نحن بإمكاننا دائمًا خلق فرص، وكنا واثقين من أننا سنقوم بذلك ونسجل أهدافًا".

وأتم: "الكثير من الأندية كانت تبحث عن النتيجة ولكننا فعلنا ذلك، نحن لدينا الكثير من الثقة".

تأهل ليفربول إلى دور الثمانية بعد الفوز على بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة الإياب، بدور الـ16، وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.