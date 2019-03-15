بث مباشر.. لقرعة دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا

تقدم "بوابة الوفد"، بثًا مباشرًا لقرعة دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، التي ستقام ظهر اليوم، في الساعة الواحدة، بمدينة نيون السويسرية.

صعدت الفرق الإنجليزية إلى دور الثمانية بالعلامة كاملة، بعد صعود كل من ليفربول، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، توتنهام، كما صعد برشلونة الإسباني وأياكس الهولندي، ويوفنتوس الإيطالي وبورتو البرتغالي.

شهد أول الأدوار الإقصائیة مفاجآت من العیار الثقیل، إذ حِفل بأكثر من ریمونتادا تاریخیة، وكانت أبرز المفاجآت خروج ریال مدرید من بطولته المفضلة على ید أحد الأبطال التاریخيین للمسابقة، وهو أیاكس الغائب عن المنافسة منذ ما یقرب من 3 عقود.

وتشارك 4 أندیة إنجلیزیة في ربع نهائي

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دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أي نصف عدد الفرق المتأهلة لهذا الدور، أولها مانشستر یونایتد، الذي وصل لهذا الدور بعد معجزة فجرها في حدیقة الأمراء بقلب الطاولة على باریس سان جیرمان، والفوز في لقاء العودة، وخطف بطاقة الصعود بصعوبة، والفریقان المتبقيان هما مانشستر سیتي الذي سحق شالكه بالعشرة ذهابًا وإیابًا، توتنهام الذي لم یقابل صعوبة أمام بوروسیا دورتموند، ولیفربول الذي تخطى بایرن میونيخ.

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