ساعات تفصلنا عن قرعة دوري أبطال أوروبا

تقام الیوم الجمعة، مراسم قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام الواحدة بتوقیت القاهرة، بمدینة نیون السویسریة وستشهد حضور ممثل واحد على ظهرا الأقل من كل نادٍ من أجل معرفة خصمهم في الدور المقبل من البطولة.

على عكس دور الـ16 لن تكون هناك أي قیود أو قواعد عند إجراء قرعة دور الثمانیة حیث سیتمكن أي فریقین من نفس البلد من مواجهة بعضهما البعض، ما

یعني أننا قد نشهد دیربي مانشستر بین الیونایتد والسیتي، أو دیربي الكراهیة بین الشیاطین ال ُحمر ولیفربول.

وشهد أول الأدوار الإقصائیة مفاجآ ٍت من العیار الثقیل، إذ حِفل بأكثر من ریمونتادا تاریخیة، وكانت أبرز المفاجآت خروج ریال مدرید من بطولته

المفضلةعلى ید أحد الأبطال التاریخيین للمسابقة، وهو أیاكس الغائب عن المنافسة منذ ما یقرب من 3 عقود.وتشارك 4 أندیة إنجلیزیة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أي نصف عدد الفرق المتأهلة لهذا الدور، أولهم مانشستر یونایتد الذي وصل لهذا الدور بعد معجزة فجرها في حدیقة الأمراء بقلب الطاولة على باریس سان جیرمان والفوز في لقاء العودة وخطف بطاقة الصعود بصعوبة، وثانیهم هو والفریقان المتبقيان هما مانشستر سیتي الذي سحق شالكه بالعشرة ذهاباً وإیاباً، توتنهام الذي لم یقابل صعوبة أمام بوروسیا دورتموند، ولیفربول الذيتخطى بایرن میونخ.

ویعتبر برشلونة هو الممثل الإسباني الوحید في البطولة، كما ینضم له فریق إیطالي واحد هو یوفنتوس وبورتو البرتغالي وأیاكس الهولندي.

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ومن المنتظر إجراء قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا یوم 15 مارس المقبل أي في نفس یوم قرعة دور ربع النهائي، ومنها سیتمكن محبو كرة القدم

من شغل عقولهم بمحاولة توقع الفرق التي قد تتأهل إلى نهائي البطولة طبقاً لتقییماتهم لمستوى المنافسین الأربعة.

ومن المقرر أن تُلعب مباریات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في شهر أبریل المقبل، حیث یتعین على كل فریق أن یستعد لهذه المواجهات المرتقبة لمدة شهر

بعد إجراء القرعة ومعرفة الخصم القادم.

وستُلعب مباریات الإیاب لهذا الدور في 9 أو 10 أبریل، على أن تُقام العودة بعدها بأسبوع واحد في أحد یومي 16 و17 أبریل.

ومن المنتظر أن تقام قرعة مباریات الدوري الأوروبي في نفس اللیلة، عقب انتهاء قرعة التشامبیونز لیج.