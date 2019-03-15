وادي دجلة يفتح المزاد على «عبدالعاطي» و«نداي»

فتح مسئولو نادى وادى دجلة المزاد على الثنائى محمد عبدالعاطى، لاعب الارتكاز، والسنغالى إبراهيما نداى، صانع الألعاب من أجل تسويقهما فى أندية أوروبا خلال الموسم الجديد.

ووعد ماجد سامى اللاعبين بالموافقة على قضاء فترات معايشة حال تلقيهما أى عروض رسمية فى

المرحلة المقبلة، بعد أن حضر وكلاء معتمدون فى أوروبا وشاهدوا اللاعبين.

وأكد ماجد سامى للاعبى الفريق أنه لن يقف فى طريق أى لاعب يصل إليه عروض للرحيل عن دجلة فى الصيف المقبل،

بشرط أن يكون مناسبًا ماليًا، وهو ما حدث من قبل مع لاعبين سابقين عدة، خصوصًا محمد محمود، الذى تلقى عرضًا ألمانيًا، ولكنه فضل الرحيل للأهلى.

ورفض اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لوادى دجلة، الحصول على إجازة لقضائها فى بلاده وقرر البقاء فى مصر خلال توقف الدورى وتصحيح بعض الأخطاء التى وقع فيها الفريق.