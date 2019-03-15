الإنتاج يسعى لاستعادة الانتصارات أمام النجوم

يخوض فريق الإنتاج الحربي مواجهة قوية في السادسة مساء اليوم، الجمعة، أمام ضيفه النجوم على ملعب

بتروسبورت بالجولة السادسة والعشرين للدوري.

الإنتاج يحتل المركز الثامن برصيد 31 نقطة،

بقيادة مدربه مختار مختار، ويسعى لاستعادة الانتصارات الغائبة في مواجهة النجوم، مع مدربه مؤمن سليمان، الذي يحتل المركز الأخير، برصيد 22 نقطة.