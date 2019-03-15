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الإنتاج يسعى لاستعادة الانتصارات أمام النجوم

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 يخوض فريق الإنتاج الحربي مواجهة قوية في السادسة مساء اليوم، الجمعة، أمام ضيفه النجوم على ملعب

بتروسبورت بالجولة السادسة والعشرين للدوري.

 الإنتاج يحتل المركز الثامن برصيد 31 نقطة،

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بقيادة مدربه مختار مختار، ويسعى لاستعادة الانتصارات الغائبة في مواجهة النجوم، مع مدربه مؤمن سليمان، الذي يحتل المركز الأخير، برصيد 22 نقطة.
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