رياضة | اليوم.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات الكرة الطائرة بالأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات الكرة الطائرة بالأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة ظهر اليوم الجمعة القادم مراسم قرعة بطولة إفريقيا للطائرة “سيدات” والتي تقام على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء خلال الفترة من 14 الى 26 مارس الجاري.

وتقام مراسم القرعة في الثانية ظهر اليوم بقاعة فكري أباظة ، في حضور المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي ، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ، ورؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي ومدير البطولة، وياسر نصير نائب مدير عام النشاط الرياضي ونائب مدير البطولة .

كما يحضر مراسم القرعة الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، وجون كلود موبيتا، نائب رئيس الاتحاد الأفريقي، وممثل عن الاتحاد المصري للكرة الطائرة، إلى جانب مندوبي الفرق المشاركة في البطولة التي تنطلق مبارياتها السبت.

وتلقى النادي خطاب تأكيد بالمشاركة في البطولة من جانب فرق الشمس والصيد وسبورتنج من مصر والمجمع البترولي الجزائري وقرطاج التونسي وفرق الأنابيب والسجون والبنك التجاري من كينيا وفريق فاب الكاميروني وفريقا كمبالا سيتي ونكومبا من أوغندا وفريق الجمارك النيجيري وفريق اسيك ميموزا الإيفواري وفريق ريفينيو الرواندي وفريق دي جي اس بي الكونغولي وفريق يو إس اف ايه من بوركينا فاسو.