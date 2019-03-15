رياضة | غدا.. أهلي ٢٠٠٥ يواجه طلائع الجيش في مهرجان سوبر البراعم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. أهلي ٢٠٠٥ يواجه طلائع الجيش في مهرجان سوبر البراعم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ مع ضيفه طلائع الجيش، غداً السبت، في العاشرة صباحاً، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثانية من مهرجان سوبر البراعم.

الأهلي يسعى لتكرار فوزه في مباراة الجولة الأولى على حساب المقاولون العرب بثنائية دون رد، ليحسم مبكراً تواجده على قمة الترتيب، حيث أن البطولة تقام بنظام دوري من دور واحد فقط.

وتأهل الأهلي لمهرجان سوبر البراعم بعد إنهائه مهرجان البراعم وهو على قمة ترتيب المجموعة الأولى برصيد ٤٢ نقطة، حيث يتأهل للسوبر أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة، ويقام بين الفرق الثمانية بطولة دوري من دور واحد.

وأسفرت قرعة السوبر عن مواجهات الأهلي بالشكل التالي:

الأربعاء ١٣ مارس: المقاولون العرب × الأهلي (٢ - صفر للأهلي) .

السبت ١٦ مارس: الأهلي × طلائع الجيش .

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الأربعاء ٢٠ مارس: وادي دجلة × الأهلي .

السبت ٢٣ مارس: الأهلي × النصر .

الأربعاء ٢٧ مارس: الأهلي × إنبي .

السبت ٣٠ مارس: الداخلية × الأهلي .

السبت ٦ أبريل: الأهلي × الشمس.

ويقود فريق الأهلي ٢٠٠٥ أحمد سمير مديراً فنياً، ومحمد سعد مدرباً عاماً، وأحمد فوزي مدرباً لحراس المرمى، وأحمد فؤاد إدارياً، وأشرف عثمان طبيباً للفريق، وإبراهيم راشد المدلك، وذلك تحت إشراف جمال السيد مدير قطاع البراعم.