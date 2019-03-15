رياضة | محدث.. لحظة بلحظة قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

وكانت مواجهات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، قد أسفرت عن وصول ثمانية أندية لربع نهائي البطولة وهي: ليفربول الإنجليزي، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، توتنهام، أياكس، بورتو، برشلونة، يوفنتوس، على أن تقام مراسم قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ظهر اليوم الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، حيث يقع مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ويعقبها قرعة الدوري الأوروبي للدورين الربع والنصف نهائي.

الآن.. انطلاق مراسم القرعة وبدء السحب.....

