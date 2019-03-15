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رياضة | محدث.. لحظة بلحظة قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محدث.. لحظة بلحظة قرعة والدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مميزة لعشاق الكرة العالمية، بعمل متابعة لحظية لمراسم قرعة الدور ربع ونصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا ودور الـ16 للدوري الأوروبي.

وكانت مواجهات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، قد أسفرت عن وصول ثمانية أندية لربع نهائي البطولة وهي: الإنجليزي، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، توتنهام، أياكس، بورتو، ، يوفنتوس، على أن تقام مراسم قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ظهر اليوم الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، حيث يقع مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ويعقبها قرعة الدوري الأوروبي للدورين الربع والنصف نهائي.

الآن.. انطلاق مراسم القرعة وبدء السحب.....

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