رياضة | غدا.. أهلي 2003 يواجه حرس الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. أهلي 2003 يواجه حرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ ضيفه حرس الحدود، غداً السبت، في المباراة التي تجمعهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ١٢.٣٠ ظهراً، ضمن منافسات الجولة الـ٢٥ من بطولة الجمهورية.

الأهلي خسر في لقاء الجولة السابقة أمام بتروجت بهدف دون رد، لذلك يسعى لتحقيق الفوز على الحرس، والحصول على الثلاث نقاط، حيث عقد أشرف أبو زيد المدير الفني جلسه مع اللاعبين وطالبهم بنسيان نتيجة مباراة بتروجت والتركيز فقط على مباراة الغد.

الأهلي يدخل المباراة وفي رصيده ٣٥ نقطة، بعد فوزه في ١٠ مباريات هذا الموسم، مقابل التعادل في ٥ مباريات، والهزيمة في ٦ مباريات أخرى، حيث فاز على بيراميدز ٤ – ٣، والجونة ٢ – ١، وبتروجت ٤ – ٢، وحرس الحدود ٤ – صفر، والنجوم ٦ – صفر، ووادي دجلة ٢ – صفر، وطلائع الجيش ٢ - ١، والمصري ١ - صفر، وبيراميدز مجدداً ٣ - ١، وأخيراً الجونة ٢ - ١، مسجلاً ٤٢ هدفاً، بينما استقبلت شباكه ٣٥ هدفاً، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام سموحة.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ أشرف أبو زيد مديراً فنياً، ومحمد سمارة مدرباً عاماً، ومحمد أحمد ماهر مدرباً مساعداً، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل إداري الفريق، وهاجد هاني طبيباً، وأحمد ممدوح محمد إخصائي العلاج الطبيعي.