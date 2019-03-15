رياضة | غدا.. أهلي 97 يواجه الاتحاد السكندري بدوري الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. أهلي 97 يواجه الاتحاد السكندري بدوري الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٧ مع مضيفه الاتحاد السكندري، في الثانية والنصف من بعد ظهر غد السبت، بمدينة الإسكندرية في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الـ٢٧ من دوري الجمهورية للشباب.

الأهلي يدخل المباراة وهو يسعى لتعويض خسارته أمام الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، حيث يأمل في استعادة سجل انتصاراته في البطولة مجدداً؛ من أجل تعزيز انفراده بقمة الترتيب.

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وفاز الأهلي هذا الموسم في ٢١ مباراة وتعادل في ٣ مباريات مقابل هزيمة واحدة، برصيد ٦٦ نقطة يتربع بهم على صدارة الدوري، وسجل الفريق خلال مبارياته ٥٧ هدفاً فيما تلقت شباكه ١٥ هدفاً، وسيواجه شباب الأهلي فريق المصري يوم الثلاثاء المقبل، في مباراتهما المؤجلة من الجولة التاسعة عشرة.

ويضم الجهاز الفني لفريق ١٩٩٧؛ عمرو أنور مديراً فنياً، وياسر رجب مدرباً عاماً، وهشام السيد مدرباً لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل، ومحمد السيد إخصائي التدليك.