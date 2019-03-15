رياضة | اليوم.. "لاسارتي" يعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن مباراة شبيبة الساورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "لاسارتي" يعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن مباراة شبيبة الساورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحضر ‎مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومعه كابتن الفريق في الثالثة والنصف من عصر اليوم الجمعة المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة شبيبة الساورة الجزائري .

‎ويعقب المؤتمر المران الجماعي للأهلي الذي يقام في تمام الرابعة عصر اليوم على ملعب برج العرب، ويسمح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة منه، وذلك وفقا للوائح الـ"كاف" المنظمة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

لاسارتي يطمئن على علي معلول قبل مواجهة الساورة

يطمئن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي على التونسي «علي معلول» قبل مشاركته في مران اليوم الجمعة والذي يأتي استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السادسة مساء غد السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان اللاعب قد اكتفى أمس بأداء تدريبات بدنية خفيفة إلى جانب الجري حول الملعب على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

يذكر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أكد جاهزية علي معلول لمباراة شبيبة الساورة غدا، مضيفا أن الجهاز الفني قرر إراحته من مران الأمس فقط بعد شعور اللاعب بالإجهاد العضلي العام.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير في الرابعة عصر اليوم الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة بطل الجزائر غدا.

الأهلي يعلن جاهزية "سعد ومروان ومحارب" لموقعة شبيبة الساورة

ينتظم سعد سمير ومروان محسن وإسلام محارب، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الكرة الجماعية اليوم الجمعة على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار الاستعدادات لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السادسة مساء غد السبت في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وكان الثلاثي قد شارك في جزء من تدريبات الفريق الجماعية أمس، قبل أن يستكملوا برنامجهم الاستشفائي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، ويشرف على قيادته اليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير في الرابعة عصر اليوم الجمعة على ملعب الجيش برج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة بطل الجزائر.

محاضرة فيديو للاعبي الأهلي استعدادا لشبيبة الساورة

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم الجمعة داخل معسكر الفريق بالإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري.

ويلتقي الأهلي مع نظيره شبيبة الساورة الجزائري في السادسة مساء غد السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتشهد المحاضرة مراجعة خطة المباراة وتذكير اللاعبين بالمهام والواجبات المكلفين بها؛ لضمان تحقيق الفوز في مواجهة الغد لتصدر المجموعة والصعود إلى ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي في نسخته الحالية.

الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة شبيبة الساورة

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الرابعة عصر اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السادسة مساء غد السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي اليوم على استاد الجيش ببرج العرب، حيث يشهد المران وضع اللمسات الأخيرة على استعدادات الفريق لمواجهة بطل الجزائر غدا.

يذكر أن الأهلي دخل معسكرا مغلقا أمس الخميس عقب خوض مرانه على ملعب التتش بالجزيرة، حيث فضل الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي الدخول في معسكر مبكر؛ من أجل الوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات التركيز قبل المباراة.